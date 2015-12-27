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بالصور.. نجاح تجربة إلكترونية ميكنة العمل بتعليم كفر الشيخ

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بالصور.. نجاح تجربة إلكترونية ميكنة العمل بتعليم كفر الشيخ بالصور.. نجاح تجربة إلكترونية ميكنة العمل بتعليم كفر الشيخ
شهدت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ،اليوم الأحد، عدداً من التجارب الالكترونية التي تهدف إلى ميكنة العمل ببعض الأقسام بمديرية التربية والتعليم والتوجيهات رافقها أحمد موسى وكيل المديرية و أحمد فوده مدير عام التعليم العام والسيد السنور مدير عام التعليم الفني ووائل الحداد مدير مركز التطوير التكنولوجي وهالة صبره مدير أكاديمية.

وقالت وكيل الوزارة إن التجارب التي عرضها المدربون محمد أبو المحاسن وعبد الباسط محمد عبد الباسط و شيماء شريف و سهام حشيش و هاني حمدان ومحمد قطب، تؤكد نجاح ميكنة العمل بالتربية والتعليم والتي ستنتشر بالإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لها السبق في تنفيذها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها ستعمم على بقية المديريات التعليمية بالجمهورية .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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