أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"عريقات" يكشف عن عقد لقاءين مع المفاوضين الإسرائيليين بالقاهرة وعمان

Google+ Print
"عريقات" يكشف عن عقد لقاءين مع المفاوضين الإسرائيليين بالقاهرة وعمان "عريقات" يكشف عن عقد لقاءين مع المفاوضين الإسرائيليين بالقاهرة وعمان
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن عقد لقاءين مع المفاوضين الإسرائيليين فى القاهرة وعمان.

وأكد عريقات فى تصريح صحفى، مساء الأحد، أن الجانب الفلسطينى طالب بترسيم الحدود على عام 1967، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف الاستيطان بما يشمل القدس المحتلة، وتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف عريقات أن المطالب الفلسطينية قدمت خلال اجتماعين عقدا فى شهر يوليو وأغسطس الماضيين، فى عمان والقاهرة مع نائب رئيس حكومة الاحتلال سيلفان شالوم.

وأشار إلى أن إسرائيل رفضت المطالب الفلسطينية وأنها تسعى إلى تقديم سياستها إلى الكونجرس الأمريكى بأن الفلسطينيين هم الذين يرفضون العودة إلى المفاوضات.

من جهته أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل حدوث عدة لقاءات بين صائب عريقات وسيلفان شالوم، مشيرا إلى أن نتنياهو أعلن فى أكثر من مناسبة بأنه على استعداد كامل للبدء فى مفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية دون شروط مسبقة، ولكن الجانب الفلسطينى هو من كان يرفض دعوات نتنياهو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365