"عريقات" يكشف عن عقد لقاءين مع المفاوضين الإسرائيليين بالقاهرة وعمان

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن عقد لقاءين مع المفاوضين الإسرائيليين فى القاهرة وعمان.

وأكد عريقات فى تصريح صحفى، مساء الأحد، أن الجانب الفلسطينى طالب بترسيم الحدود على عام 1967، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف الاستيطان بما يشمل القدس المحتلة، وتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف عريقات أن المطالب الفلسطينية قدمت خلال اجتماعين عقدا فى شهر يوليو وأغسطس الماضيين، فى عمان والقاهرة مع نائب رئيس حكومة الاحتلال سيلفان شالوم.

وأشار إلى أن إسرائيل رفضت المطالب الفلسطينية وأنها تسعى إلى تقديم سياستها إلى الكونجرس الأمريكى بأن الفلسطينيين هم الذين يرفضون العودة إلى المفاوضات.

من جهته أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل حدوث عدة لقاءات بين صائب عريقات وسيلفان شالوم، مشيرا إلى أن نتنياهو أعلن فى أكثر من مناسبة بأنه على استعداد كامل للبدء فى مفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية دون شروط مسبقة، ولكن الجانب الفلسطينى هو من كان يرفض دعوات نتنياهو.