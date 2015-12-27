صور| السيسي يزور مقر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في سيناء

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مقر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وورافقه الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي، بالإضافة إلى اللواء مصطفى أمين رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من شيوخ وأهالي سيناء.

و استهل رئيس جهاز الخدمة الوطنية اللقاء بإلقاء كلمة استعرض خلالها التعاون القائم بين الجهاز، وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار التي أسسها مجموعة من أبناء سيناء،

وأشار اللواء مصطفى أمين إلى أن هذا التعاون يستهدف إنشاء 4 مُجمعات صناعية خاصة بإنتاج الرخام في مناطق مختلفة بسيناء.

وأشار رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى بدء العمل في المُجمع الأول بجبل سحابة الذي سيوفر طاقة إنتاجية تقدر بنحو 40 ألف متر مسطح من الرخام، مشيرًا إلى أن مجمعات إنتاج الرخام الأربعة في سيناء ستوفر ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل لأبناء سيناء بالإضافة إلى 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة في كافة المجالات المرتبطة بهذا النشاط.

وأكد الرئيس السيسي على أن المشروعات الجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء تهدف إلى دفع عملية التنمية في هذه البقعة الغالية من تراب مصر، مؤكدًا على أهمية أن يستفيد الجميع من جهود التنمية التي تقوم بها الدولة في كافة أنحاء مصر.

وشدد السيسي على أن المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها تساهم في جهود مكافحة الإرهاب بالنظر إلى ما توفره من فرص عمل وما تتيحه من أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل لأبناء وأهالي سيناء.

وأكد السيسي على أهمية الإسراع من وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية في سيناء وأن تراعي تلك المشروعات أفضل معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن جهود القوات المسلحة تأتى لتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات في سيناء، فضلاً عن تقديم المساعدة من خلال نقل البضائع وتوفير المعارض ومنافذ البيع.

وأشار السيسي إلى التجمعات الصناعية والزراعية والسكنية المتكاملة الجاري إنشاؤها في سيناء لتكون مجتمع تنموي متكامل يشمل جميع المرافق اللازمة، مؤكدًا على أن عنصر الوقت حاسم وأهمية أن تُحقق جهود التنمية والاستثمار في سيناء أثرًا إيجابيًا ملموسًا على الأوضاع المعيشية والحياة اليومية لأهالي شبه الجزيرة، حيث عبر سيادته عن تطلعه لأن يقوم بزيارة سيناء لافتتاح عدد من المشروعات هناك قريبًل.

وقد قام السيد الرئيس بجولة تفقدية خلال الزيارة تعرف خلالها على أنواع الرخام المختلفة التي يتم إنتاجها من جبال سيناء، كما التقى بعدد من أبناء سيناء.