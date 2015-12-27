أكراد تركيا يطالبون بحكم ذاتي

دعت جماعات كردية اجتمعت في جنوب شرق تركيا إلى حكم ذاتي يوم الأحد وسط قتال عنيف بالمنطقة حيث يشن الجيش عملية أمنية يقول إنها قتلت أكثر من 200 مسلح كردي.

وبحسب رويترز، وجه مؤتمر الشعب الديمقراطي المؤلف من منظمات كردية غير حكومية هذه الدعوة بعد اجتماع استمر يومين في دياربكر.

وتحت عنوان “إعلان القرار السياسي بشأن الحكم الذاتي” قال القرار النهائي للاجتماع “المقاومة المشروعة التي يقوم بها شعبنا ضد سياسات تحط من المشكلة الكردية هو في جوهره مطالبة ونضال من أجل حكم ذاتي محلي وديمقراطية محلية.”

بحسب رويترز ودعا الإعلان إلى تشكيل مناطق ذاتية الحكم بما في ذلك عدد من الأقاليم المجاورة لديار بكر لمراعاة الانتماءات الثقافية والاقتصادية والجغرافية.

وقد تؤدي الدعوة إلى تصعيد التوترات بين الأكراد والحكومة التركية لأن الحكومة تعارض بشدة قيام دولة كردية منفصلة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمة في وقت متأخر يوم السبت إن تركيا لن تسمح أبدا بإقامة دولة أخرى داخل حدودها.

وقال إردوغان “الآن يتحدثون عن فصل أرضنا في هذا البلد. بإذن الله لن نسمح بإجراء عملية جراحية لوحدة بلادنا.”

وألغى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم السبت اجتماعا مقررا مع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قائلا إن سياسات الحزب “متجذرة في العنف” في حين تواصل القوات التركية عملية أمنية واسعة النطاق في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.

وقال الجيش في بيان يوم السبت إن أكثر من 200 مسلح كردي قتلوا في عمليات أمنية خلال الأسبوعين الماضيين.