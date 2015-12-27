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ننشر شروط التقدم لـ1000 وحدة سكنية المعلنة من نقابة "الصحفيين"

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ننشر شروط التقدم لـ1000 وحدة سكنية المعلنة من نقابة "الصحفيين" ننشر شروط التقدم لـ1000 وحدة سكنية المعلنة من نقابة "الصحفيين"
أكد أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، أن من بين شروط التقدم لـ1000 وحدة سكنية فى كمبوند سنابل بحدائق أكتوبر التى أعلنت عنها النقابة، هو أن يكون عمر المتقدم من أعضاء النقابة يتراوح ما بين 21-50 عاما.

وأضاف "أبو السعود" لـ"اليوم السابع"، أن من بين الشروط الواجب توافرها فى المتقدم ألا يكون قد حصل على أى وحدة سكنية من الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، لافتا إلى أن مساحة الشقة تبلغ 70 مترا بـ150 ألف جنيه.

وأشار أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إلى أنه سيتم التقسيط للوحدة على 5 سنوات بمقدم 45 ألف جنيه، مضيفا أن الوحدة السكنية نصف تشطيب، وأنه سيتم تسليمها خلال عام ونصف أو عامين.

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