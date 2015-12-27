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الطفلة "حبيبة" تتماثل للشفاء ووالدها يطالب بضبط المتسبب فى الحادث

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الطفلة "حبيبة" تتماثل للشفاء ووالدها يطالب بضبط المتسبب فى الحادث الطفلة "حبيبة" تتماثل للشفاء ووالدها يطالب بضبط المتسبب فى الحادث
أكد والد الطفلة "حبيبة" المصابة بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه على المخ، وإصابات بقاع العين بعدما صدمتها دراجة نارية "موتوسيكل"، أمام منزلها بشبرا الخيمة، أنها امتثلت للشفاء بعد وضعها بالعناية المركزة لمدة أسبوع بأحد المستشفيات الخاصة بالدقى، وقام فريق من الأطباء بتولى حالتها وعلاجها بإشراف الدكتور فيصل عبد الوهاب أستاذ المخ والأعصاب، وذلك بعد رفض 3 مستشفيات حكومية علاجها.

وناشد والد الطفلة اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بسرعة القبض على السائق المتسبب فى الحادث بعدما أرسل أحد البلطجية له وتهديده حتى يتنازل عن القضية، وأنه رغم مرور أكثر من أسبوع على الواقعة وتحرير محضر حمل رقم 6773 لسنة 2015 جنح مركز قليوب، إلا أنه لم تقم مباحث قليوب حتى الآن بالقبض على سائق الموتوسيكل الذى دهس ابنته وأصابها بكسر فى الجمجمة.

كان "اليوم السابع" نشر تقريرا بعنوان "مأساة الطفلة حبيبة.. صدمتها دراجة نارية وأصيبت بشرخ بالجمجمة ومستشفيات تغلق أبوابها أمامها" جاء فيه رفض مستشفيات معهد ناصر وقصر العينى استقبال طفلة عمرها 4 سنوات مصابة فى حادث دراجة بخارية اصطدمت بها، وأصيبت بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه بالمخ وأجبرت والدها على توقيع خروج من المستشفى على مسئوليته بحجة أنه لا يوجد بهما أماكن داخل غرف العناية المركزة للأطفال.


>- بالفيديو.. الطفلة حبيبة: "نفسى أشوف الرئيس السيسى وبحب بلدى مصر"

- بالصور.. "اليوم السابع" مع الطفلة "حبيبة" داخل العناية المركزة.. الطبيب المعالج: دخلت المستشفى مصابة بكسر فى الجمجمة وفى حالة سيئة.. ووالدها: مسئولو الصحة زاروا ابنتى واكتفوا بالتقاط الصور معها


>- بالفيديو.... طبيب الطفلة حبيبة: الحالة مستقرة بعد علاجها من أطباء مخ وعظام

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