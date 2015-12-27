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وزير الصحة يعيد وحيد دوس رئيسا للجنة الفيروسات ويعين 3 نواب له

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وزير الصحة يعيد وحيد دوس رئيسا للجنة الفيروسات ويعين 3 نواب له وزير الصحة يعيد وحيد دوس رئيسا للجنة الفيروسات ويعين 3 نواب له
أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، موافقة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، على عودة الدكتور وحيد دوس، رئيسًا للجنة العليا لمكافحة الفيروسات.

وقرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تعيين كل من الدكتور يحيى الشاذلى، نائب لرئيس لجنة الفيروسات للشئون العلمية والإعلامية، والدكتورة منال حمدى السيد، نائبة رئيس اللجنة للشئون الوقائية والاتصالات الدولية، والدكتور مجدى الصيرفى، نائبا لرئيس اللجنة لشئون المراكز العلاجية.

فيما رفع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة نفسه من رئاسة لجنة الفيروسات نهائيًا بعدما كان وضع قرارًا بتوليه رئاسة اللجنة، وتعيين الدكتور وحيد دوس نائبًا له.

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مصر 365