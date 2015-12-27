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هولندا تدرس صرف مرتب أساسي لسكانها

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هولندا تدرس صرف مرتب أساسي لسكانها هولندا تدرس صرف مرتب أساسي لسكانها

هولندا تدرس صرف مرتب أساسي لسكانها – أرشيفية

 

تدرس «أوتريخت» المدينة الهولندية، مقترح بصرف دخل أساسي لجميع سكانها، وبحسب الفكرة المقترحة، فإنه سيحق لجميع سكان المدينة الحصول على مرتبات متساوية، وبإمكانهم أيضًا الاختيار سواء زيادة هذا الدخل من خلال العمل الإضافي أو لا.

وكانت أوتريخت و19 مدينة أخرى في هولندا إتخذت خطوات نحو تطبيق فكرة الدخل الأساسي، إذ قدمت مقترحًا لدفع 979 دولارًا شهريًا للمطالبين بالإعانات، بعيدًا عن دخلهم الإضافي الذي يحصلون عليه من العمل، حسبما أفادت هايفتغتون بوست.

والدخل الأساسي عبارة عن منحة مالية غير مشروطة يتم تقديمها لجميع أفراد المجتمع، بدون أي اختبار أو شروط للعمل، و تقوم حاليًا فنلندا تدرس مقترحًا بدفع مرتب شهري لكل مواطن فنلندي يبلغ قدره 800 يورور، في مقابل إلغاء الخدمات الحكومية المدعومة.

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