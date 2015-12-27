وزارة التربية والتعليم تتبنى عدة مبادرات مع مشروع «التعليم أولًا»

التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الهلالي الشربيني، بالمدير التنفيذي لمؤسسة «التعليم أولًا» محمود حمزة، لمناقشة عدة مشروعات خاصة بالعملية التعليمية.

وقال الوزير خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأحد، إن الوزارة تسعى للتغلب على مشكلة الكثافة من خلال التوسع في بناء المدارس، وذلك من خلال مشروع قومي لبناء 4 آلاف مدرسة حتى عام 2018، من خلال التمويل الحكومي والاستثماري.

وأضاف أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت بوضع عدة تصميمات مختلفة، وفقًا لمساحات الأراضي، وأنه سيتم منح التراخيص لهذه المدارس خلال فترة وجيزة.

وتناول اللقاء الاتفاق، من حيث المبدأ، على بناء 100 مدرسة رسمية للغات بالتعاون بين الوزارة و مؤسسة «التعليم أولًا»، حيث يتم التمويل من جانب مؤسسة «التعليم أولًا» ، فيما تقوم الوزارة بتوفير الأراضي اللازمة، على أن يتم البناء تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.

ووجه الوزير بتركيز هذه المدارس في المناطق الأكثر احتياجًا، وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا لبروتوكول يتم إعداده والاتفاق على بنوده خلال الأيام القادمة.

كما تم خلال اللقاء عرض مشروع بناء ألف مدرسة من خلال شركة «أوراسكوم» بالتنسيق مع مؤسسة «التعليم أولًا»، في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الوزارة لبناء 4000 مدرسة بتمويل حكومي واستثماري، في ظل قواعد و شروط معينة سوف يعلن عنها قريبًا.

ا ش ا