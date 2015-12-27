بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ: تعطيل مصالح المواطنين قمة الفساد

قال اللواء السيد إبراهيم نصر، محافظ كفر الشيخ الجديد، إنه يهوى العمل من أجل الإنتاج، وأمقت التباطؤ، وما يهمنى من المسئول جدية العمل ونظافة اليد.

وأضاف نصر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم الأحد، أنه بالمرصاد لكل أنوع الفساد، ولا يقتصر مفهوم الفساد على الرشوة ولكن تعطيل مصالح المواطنين هو الأخطر، مشيرا إلى أنه رجل ميدانى، سيتواجد من الساعة السابعة صباحا، فى شوارع المدن والقرى، لحل مشاكل المواطنين، والتعرف على السلبيات دون الارتباط بالعمل المكتبى.

وطالب محافظ كفر الشيخ رؤساء المصالح والأجهزة التنفيذية بحصر جميع المعوقات والعقبات والمشاريع المتوقفة، ورصد أسباب عدم تنفيذها، لافتا إلى أنه لن يترك مشروع تم البدء به دون استكمال، مشيرا إلى أنه من أولى اهتماماته المشاريع القومية.

وقال المحافظ إن ملف النظافة خط أحمر لابد من استكماله واستغلاله اقتصاديا، مضيفا أن مشاريع البنية التحتية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم سيتم البدء بها خلال 48 ساعة دون تباطؤ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ قائلا "أنا عاوز اللى يجرى معايا وعاوز اللى ينجز، ليشعر الناس بتحسن في أداء الخدمات وإنجازات حقيقية على أن نبدأ بداية صحيحة استكمالا لما انتهى إليه المحافظون السابقون".

وقال نصر "نحن نعمل بسياسة الفريق والأسرة الوحدة وهدفنا مصالح الناس، ووضع أساسيات للعمل بطريقة منهجية منتظمة.. وأضاف أنه للإعلاميين مطلق الحرية فيما ينشرون مع تحرى الدقة والموضوعية فى نشر المعلومات أو البيانات

وحذر من البناء بدون ترخيص والبناء على الأراضى الزراعية، وستتم إزالة التعديات خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن التعديات مسئولية رؤساء المدن والقرى والجمعيات الزراعية.

ويذكر أن المؤتمر الصحفى حضره المهندس محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، والدكتورة لمس المعداوى وكيل وزارة الصحة، وعلى رجب نقيب الفلاحين وعدد من الشعبيين والتنفيذيين.

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