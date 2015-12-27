كوريا الجنوبية ..أكثر الدول المستوردة للأسلحة خلال العام الماضي

أظهرت بيانات أن كوريا الجنوبية أكثر الدولة المستوردة للأسلحة في العالم وذلك خلال العام الماضي، وفقا لتقرير أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووفقا للوكالة ، جاء في تقرير سنوي أعدته وكالة أبحاث الكونجرس الأمريكية التابعة لمكتبة الكونجرس الأمريكي حول مبيعات الأسلحة، عقدت كوريا الجنوبية عقود شراء أسلحة بقيمة 7.8 مليار دولار (أكثر من 9.1 تريليون وون) لتصبح أكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم.

وأضافت أن من بين إجمالي الأسلحة المستوردة، طائرات استكشافية بدون طيار ، وطائرات مروحية للنقل العسكري مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تبلغ حوالي 7 مليار دولار (أكثر من 8.1 تريليون وون ).

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ” أن كوريا الجنوبية في حالة توتر مستمر جراء سعي كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية واستفزازاتها العسكرية .

ووأشار التقرير إلى أن العراق تلى سول بشراء ما يعادل 7.3 مليار دولار من الأسلحة لملء الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأمريكية، ثم البرازيل بنحو 6.5 بليون دولار من الأسلحة ومعظمها طائرات حربية سويدية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تصديرا للأسلحة، فقد فاقت حصتها الـ50% في أسواق الأسلحة في العالم ، وبلغت قيمة الأسلحة الأمريكية المصدرة خلال العالم الماضي 36.2 مليار دولار بزيادة 35% عن 26.7 مليار دولار المسجلة عام 2013. وساهمت في ذلك قطر والسعودية بالإضافة الى كوريا الجنوبية.