مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة لمن لا يحب القلعة الحمراء

قال محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي إن الانتخابات التي جاءت بهذا المجلس كانت نزيهة ولا يشوبها شائبة.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر.

وأضاف عبدالوهاب في تصريحات لقناة الحياة يوم الأحد: "مجلس طاهر لم يكن المسؤول عن تنسيق هذه الانتخابات، كما أن الحكم لم ييشير لوجود اي مخالفات قام بها مجلس الإدارة".

وأوضح سنبدأ بإجراءات إيقاف الحكم لأن هذا المجلس جاء برغبة من أعضاء الجمعية العمومية بانتخابات نزيهة".

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وأتم عبد الوهاب "من يفرح بتدخل الحكومة لحل مجلس الإدارة لا يحب الأهلي، ومن يتواجد امام حافلة الفريق قبل مباراة سموحة لا يحب الأهلي، ومن يريد تعطيل هذه المسيرة لا يحب الأهلي أيضا".