حل مجلس الأهلي - وزير الرياضة يوضح حقيقة مخاطبة الخطيب للرئاسة

أوضح خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حقيقة "الاتصال بمحمود الخطيب من أجل شغل منصب رئيس النادي الأهلي" مؤكدا إن "كل ذلك ليس له أي أساس من الصحة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما يوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي والتي أسفرت عن فوز المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر على منافسه إبراهيم المعلم في 29 مارس 2014، وبالتالي حل مجلس الإدارة الحالي. (طالع التفاصيل)

قبل أن يصدر النادي الأهلي بيانا رسميا للرد على حكم محكمة القضاء الإداري. (طالع التفاصيل)

وطالب خالد عبد العزيز وزير الرياضة مجلس الأهلي "بسرعة الاستشكال على الحكم مع تسيير أمور النادي بكل طبيعي لحين البت في الاستشكال".

ونفى الوزير في تصريحات للصحفيين اتصاله نهائيا بمحمود الخطيب من أجل شغل منصب رئيس الأهلي مؤكدا "لم أتحدث مع الخطيب أو غيره من أجل منصب الرئيس".

واقرأ أيضا..

تقرير في الجول - بعد الحل.. هل حان دور الأهلي للمرور بتجربة الزمالك المريرة؟

عضو مجلس الأهلي المنحل: لم ندع لاجتماع طاريء.. ولا تعليق على حكم القضاء

حل مجلس الأهلي - ربيع ياسين لـ في الجول: عشنا معهم أزمات لم نعرفها من قبل