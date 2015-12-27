حل مجلس الأهلي - صورة.. ميزان ' كرة القدم ' في عهد طاهر

ماذا قدم فريق كرة القدم في الأهلي تحت رئاسة مجلس محمود طاهر الذي انتخب في مارس 2014، قبل أن تقر محكمة القضاء الإداري حله اليوم الأحد.

توج الأهلي في أول عهد طاهر ببطولة الدوري، ولكنه ودع كأس مصر من نصف النهائي تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو.

ثم عاد الفريق الأحمر لمنصات التتويج من جديد، بالفوز بالسوبر المحلي على حساب الزمالك بركلات الترجيح ثم بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وخسر الأهلي مباراة السوبر الإفريقي على يد وفاق سطيف بركلات الترجيح، وودع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ16 لينتقل للعب في الكونفدرالية من جديد.

وترك الأهلي لقبي الدوري والكأس لغريمه التقليدي الزمالك، ثم فشل في عبور عقبة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ولم يتوج هذا العام سوى بالسوبر على حساب الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي استضافتها الإمارات.