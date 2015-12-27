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"صحة الإسكندرية" تغلق مركزا جديدا لعلاج الإدمان بكينج مريوط

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"صحة الإسكندرية" تغلق مركزا جديدا لعلاج الإدمان بكينج مريوط "صحة الإسكندرية" تغلق مركزا جديدا لعلاج الإدمان بكينج مريوط
شنت مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم، حملة جديدة لإغلاق مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالإسكندرية.

وقامت إدارة العلاج الحر، يرافقها قوة من قسم شرطة العامرية بشن حملة على فيلا جديدة تدار كمركز لعلاج الإدمان بشارع محمد رشيد كينج مريوط، وهى فيلا مكونة من طابقين وحديقة.

وأشار الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن قرار مداهمة المركز صادر من النيابة، وتبين أن الفيلا خالية من السكان وبدون حراسة والأبواب مفتوحة، إلا أن الشواهد الأولية من المركز تشير إلى أنها كانت مخصصة لعلاج الإدمان، وقامت لجنة إدارة العلاج الحر وقوة شرطة قسم العامرية بإغلاق المركز بالشمع الأحمر.

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