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مباحث سكك حديد الأقصر تضبط متسولة داخل قطار وبحوزتها 195 جنيها

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مباحث سكك حديد الأقصر تضبط متسولة داخل قطار وبحوزتها 195 جنيها مباحث سكك حديد الأقصر تضبط متسولة داخل قطار وبحوزتها 195 جنيها
نجح رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، فى القبض على فتاة تقوم بأعمال التسول من المواطنين داخل أحد القطارات المتجهة لأسوان، وبحوزتها 195 جنيها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتمكن رجال مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد ‏الأقصر، من ضبط "هدير.م.أ" 17 سنة، ومقيمة بالقاهرة أثناء تواجدها بالقطار رقم 80 المميز (القاهرة – أسوان)، لقيامها بالتسول من جمهور الركاب، وبحوزتها 195 جنيهًا عملات ورقية مختلفة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة والمبلغ المالى حصيلة تسولها، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق معها.

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مصر 365