إحالة 14 من هيئة العاملين بمدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات للتحقيق

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن حملات المتابعة التى انطلقت لضبط سير العمل وتحقيق الالتزام والانضباط الإدارى بجميع الوحدات الإدارية والمدارس والمستشفيات بالمحافظة مستمرة حتى تحقق أهدافها، مؤكدا أنه قد أصدر تعليماته باستمرار الحملات لضبط الجهاز الإدارى وتحقيق أعلى معدل أداء لخدمة المواطن.

وكانت إدارة المتابعة بالمحافظة قد شكلت عدة فرق للمرور على عدد من المصالح الحكومية والوحدات المحلية والإدارية لضبط سير العمل، حيث تم التشطيب بدفاتر الحضور والانصراف على 14 من هيئة مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات فى تمام الساعة العاشرة والثلث صباحا لخروجهم من المدرسة

>بدون إذن رسمى.

وبالعرض على الدكتور المحافظ أحال الواقعة للتحقيق والعرض بالنتيجة على وجه عاجل.