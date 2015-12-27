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بالصور.. محافظ جنوب سيناء: تجديد الثقة يزيدنى إصرارا على مواصلة العمل

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء: تجديد الثقة يزيدنى إصرارا على مواصلة العمل بالصور.. محافظ جنوب سيناء: تجديد الثقة يزيدنى إصرارا على مواصلة العمل
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى أول يوم عمل له بعد تجديد الثقة: إن تجديد الثقة يزيد إصرارنا على مواصلة العمل ليل نهار من أجل تنمية جنوب سيناء، مضيفا أن كثيرا من الأزمات مرت على ونجحت فى اجتيازها بفضل تماسك الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة دهب اليوم، لافتتاح ومتابعة بعض إنشاءات البنية التحتية بالمدينة، رافقه اللواء عماد علون رئيس مدنية دهب والمهندس على حمادة نائب رئيس المدنية ومحمد خليفة وكيل مديرية الشباب والرياضة والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، تفقد من خلالها رصف شوارع مدينة دهب بتكلفة 38 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على أنه يجب على الجميع بذل المزيد من العمل والجهد وخاصة الجهاز التنفيذى ورجال الأمن وأعضاء مجلس الشعب الجدد، وأنه لابد من تكاتف الجميع للعمل على تنمية المحافظة من خلال الاتفاق على المصلحة العامة وعدم الاختلاف بينهم مما يعرقل عمليات التنمية .

وتفقد المحافظ أعمال الإنشاء بمدرسة دهب الثانوية العامة التى من المقرر افتتاحها مع بداية العام الدراسى القادم، بتكلفة تصل إلى 3 ملايين جنيه على مساحة 4000 م2، وتتكون من 9 فصول وحجرات للأنشطة وللمدرسين وصالة متعددة الأغراض وتقوم بإنشائها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

كما تفقد المحافظ ملاعب مركز شباب العصلة، ضمن ستة ملاعب بالنجيل، وطالب الشيخ موسى جبلى شيخ قبيلة المزينة المحافظ بتخفيض قيمة إيجار الملاعب وتخصيص أماكن للسيدات بالمركز .

وقد تفقد المحافظ الإسكان الاجتماعى بالمدينة ويتكون من 552 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 750 مليون جنيه، ومن المقرر تسليمها فى العيد القومى للمحافظة.

وأشاد فودة بتفوق ومواهب تلاميذ مدرسة فاطمة الزهراء بدهب الذين قدموا عرضا لختام الأنشطة المدرسية بمدينة دهب، وقرر صرف 2000 جنيه لهم، مشيرا إلى أنه إذا صلح التعليم صلح كل شىء فى مصر.

كما تفقد مزرعة الشيخ سيبتان بدهب وأمر بالتبرع بـ1000 شتلة وعلى توجيهات إلى مدير الموارد المائية بدارسة خفر بئر مياه وصدق المحافظ على شقة الموطن إيهاب خليل مطر بمدنية دهب للظروف المرضية.

قام المحافظ بزيارة الشيخ محمود مسلم 90 عاما من معمرى البدو بقبيلة المزينة الذى دعا إلى رئيس الجمهورية والذى يتمثل فى محافظ جنوب سيناء على المجهودات والتنمية على أرض المحافظة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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