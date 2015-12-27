محافظ الغربية الجديد: الصحة والتعليم والصرف الصحى على رأس أولوياتى

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الجديد، أن مشاكل الصحة، والتعليم والصرف الصحى، والنظافة أهم أولوياته على أجندة مكتبه كمحافظ للإقليم.

وقال المحافظ فى أول تصريحات له: إن هناك تشابها كبيرا من الغربية كمحافظة لها طابع خاص وبين المنطقة الشمالية بالقاهرة، مما يسهل مهمته التنفيذية، مشيرا أنه سيفتح كافة الملفات المغلقة والقضايا وسيعمل على حل كافة المشاكل المستعصية.

وقال: إن الرئيس السيسى كلفه بالتواصل مع المواطنين، والعمل على تذليل كافة العقبات، مشيراً أنه بطبيعة عمله وخبرته كمدير أمن أو نائب لمحافظ القاهرة قريب جدا من الشارع وسيعمل على مواجهة المشاكل التى تواجه المواطنين.

وأشار أن مدينة المحلة هى قلعة الصناعة المصرية، ولها محل اهتمام خاص وسيقوم بزيارتها، وتفقد شوارعها والمصانع المختلفة وسيلتقى مع العمال والمواطنين لبحث والعمل على حلها .

كان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الجديد قد بدأ مهام عمله محافظا للغربية مساء اليوم الأحد، وقام بزيارة ميدانية لمسجد السيد البدوى لما له من دلالة خاصة روحانية وإيمانية لدى كل المصريين، وأدى صلاة العشاء والتقى عددا من المواطنين والعاملين بالمسجد.