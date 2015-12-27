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برج العقرب حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

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برج العقرب حظك اليوم الإثنين 2015/12/28 برج العقرب حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

لبرج العقرب:
>على الصعيد المهنى:


>حياتك العملية ستتعرض لهزة كبيرة إذا وقفت صامدا ستمر بها وتنتقل إلى مرحلة أفضل فى حياتك، وإذا لم تستفيق لنفسك وتأثرت بها وتحولت إلى شخص سلبى ستنقلب الأحوال إلى الأسوأ.

على الصعيد العاطفي:


>مازالت هناك مشكلة بسيطة تؤرق حالتكم العاطفية فى هذا اليوم لكنها ستمر سريعا دون أن تترك أثر كبير لذلك حاول أن تكون هادئ وتسيطر على ردود أفعالك حتى لا تصعد من المشاكل.

على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، للذك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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