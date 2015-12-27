برج الميزان حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

برج الميزان على الصعيد المهني:

>من مميزات برج الميزان أنهم مثابرون نحو تحقيق حلمهم مهما تكون قدراتهم كبيرة أو ضعيفة السعى والمثابرة سمة فيهم، فى مجال العمل سترى نتيجة عملك وجهودك وبين عشية وضحاها ستجد أحلامك تتحقق فأنت تستحق ذلك وأكثر. برج الميزان على الصعيد العاطفى

>دائما مواليد برج الميزان يشعرون بضعف أتجاة الحبيب فهم دائما يقدمون الكثير ولا ينتظرون المقابل ولكن بعد فترة يشعرون بأنهم مظلومين فى هذه العلاقة التى ستبؤ حتما بالفشل، لا تترد فى انهاء علاقة تشعر من البداية أنها فاشلة فهذا افضل من مطاردة الأوهام. برج الميزان على الصعيد الصحى:

>لديك مشكلة صحية قديمة ستودى حتما إلى مضاعفات كبيرة حاول أن تتجاوزها بأن تحافظ على صحتك وتعالج نفسك وتستمع إلى رأى الأطباء ولا بأس أن تستشير متخصصين فى هذا الأمر بالتأكيد سيقدمون لك كل خبراتهم لتلافى المضاعفات. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تنتظرك كثير من الأخبار السارة كن على يقين ان القادم افضل، حاول أن تسعى لكسب مزيد من الأصدقاء فهم نعمة وثورة أيضا، لا تستسلم للأحزان فلن تدوم مهما كثرت ولكن لا تخرج منها بمشاكل وعقبات كثيرة.

شبكةعيونالإخبارية

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