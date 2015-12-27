توقعات الأبراج اليوم الإثنين 2015/12/28

برج الميزان حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

>برج الميزان على الصعيد المهني:

برج الميزان على الصعيد العاطفى

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الأسد حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

>برج الأسد حظك اليوم:

>على الصعيد المهني:

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الثور حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

>برج الثور حظك اليوم

>على الصعيد المهني:

برج الثور على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

حظك اليوم برج الجدى الإثنين 2015/12/28

>حظك اليوم لبرج الجدى:

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الجوزاء حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

>برج الجوزاء حظك اليوم:

>على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الحمل حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

>برج الحمل على الصعيد المهني:

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

برج لحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج الحوت حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

>برج الحوت على الصعيد المهني:

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم برج الدلو ليوم الإثنين 2015/12/28

>حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج السرطان يوم الإثنين 2015/12/28

>حظك اليوم برج السرطان

>على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 2015/12/28

>حظك اليوم لبرج الجدى:

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

برج العقرب حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهنى:

>من مميزات برج الميزان أنهم مثابرون نحو تحقيق حلمهم مهما تكون قدراتهم كبيرة أو ضعيفة السعى والمثابرة سمة فيهم، فى مجال العمل سترى نتيجة عملك وجهودك وبين عشية وضحاها ستجد أحلامك تتحقق فأنت تستحق ذلك وأكثر.>دائما مواليد برج الميزان يشعرون بضعف أتجاة الحبيب فهم دائما يقدمون الكثير ولا ينتظرون المقابل ولكن بعد فترة يشعرون بأنهم مظلومين فى هذه العلاقة التى ستبؤ حتما بالفشل، لا تترد فى انهاء علاقة تشعر من البداية أنها فاشلة فهذا افضل من مطاردة الأوهام.>لديك مشكلة صحية قديمة ستودى حتما إلى مضاعفات كبيرة حاول أن تتجاوزها بأن تحافظ على صحتك وتعالج نفسك وتستمع إلى رأى الأطباء ولا بأس أن تستشير متخصصين فى هذا الأمر بالتأكيد سيقدمون لك كل خبراتهم لتلافى المضاعفات.>تنتظرك كثير من الأخبار السارة كن على يقين ان القادم افضل، حاول أن تسعى لكسب مزيد من الأصدقاء فهم نعمة وثورة أيضا، لا تستسلم للأحزان فلن تدوم مهما كثرت ولكن لا تخرج منها بمشاكل وعقبات كثيرة.>تواجه مشكلات وتعقيدات عديدة فى عملك، ولكن يجب أن تكون أكثر هدوءًا فى مواجهة هذه المشاكل وتبتعد عن كل ما يكدر سلامك الداخلى وهدوءك ويجب أن تظل بعيدًا عن العصبية الزائدة والمبالغ فيها وتلجأ للهدوء والراحة النفسية.>تواجه مشكلات مع شريك حياتك هذه الفترة بسبب تأثير مشاكل العمل على حياتك العاطفية، لذا يجب أن تفصل مشاكل عملك عن حياتك وعن علاقتك بشريك حياتك، حتى لا ينعكس الأمور بشكل سلبى عليك.>إذا استمريت فى أسلوبك فى عدم الحفاظ على صحتك فسوف ينعكس الأمر بالسلب على صحتك وعلى حالتك البدنية والصحية، ويجب أن تحافظ على صحتك هذه الأيام.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه فى الوقت الحالى عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة والمشكلات، لا تلقى باللوم على الآخرين، فربما تكون أنت امخطئ ولا تدرك هذا الأمر، لذا حاول الحفاظ على هدوئك هذه الأيام.>أنت تنجز أعمالك بدقة متناهية وتبتكر فى عملك، فأنت تمتلك موهبة كبيرة فى اتخاذ القرارات السليمة والمتماشية مع الأهداف، ودائماً ما تجد الكلمات المناسبة لتنفيذها، ولكن لا يجب أن تثق فى نفسك أكثر من اللازم لأن هذا قد يجرك إلى مشكلة الغرور التى تجعلك تتراجع فى مستواك المهنى.>تواجه مشاكل مع شريك حياتك، بسبب الغيرة الزائدة التى تواجهها هذه الأيام، يجب أن تبتعد عن الغيرة والشك وعدم الثقة فى الآخرين، لأن هذا الأمر يسبب لك مشاكل مبالغ فيها.>تحتاج إلى الهدوء النفسى هذه الأيام ويجب أن تبتعد عن المصادر التى تسبب لك القلق والتوتر، وابتعد عن العصبية المبالغ فيها، لأنها تؤثر على صحتك النفسية والجسدية.>توقعات علماء الفلك لبرج الثور>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تتألق فى عملك هذه الأيام بسبب النظام والدقة التى تتبعها هذه الأيام فى عملك، كما أنك تستطيع إنجاز كل الأعمال المطلوبة منك هذه الأيام.>سيزعجك كلام زملائك عليك وستشعر بالغضب الشديد عندما تعلم أن الموضوع سيمس سمعتك، لكن المواجهة هنا بعقل ودون تعصب ستكون الأفضل بالنسبة لك.>للأسف سيظل أبناء هذا البرج هم الأقل حظًا من الناحية العاطفية، لذلك لا تكون باحثًا عن الحب إنما دع له الفرصة حتى يأتيك دون أن ترهق نفسك فى البحث.>أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائما يمنحك الله العناية الإلهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام القادمة حتى تطمئن على صحتك.>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل اخبار سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى>تواجه فى العمل مجموعة من المهام المستحيلة والصعبة، لذا حاول التعامل مع الأمور بشكل مختلف وتحاول أن توفق أمورك وتجد حلولاً مبتكرة ولا ترفض المساعدة من الآخرين تحت أى ظرف، فأنت تعرف نوايا زملائك الطيبة، وهو ما يؤثر على مسار حياتك المهنية والعملية.>أنت تعيش فى حياة عاطفية جيدة هذه الأيام، رغم أن هناك بعض المشاكل بسبب عدم فهم الطرف الآخر لك، لذا يجب أن تحل مشاكلك بنفسك وتقوم بعمل خطة واضحة هذه الأيام للحفاظ على علاقتك بشريك حياتك.>تواجه مشكلات صحية هذه الأيام، بسبب الأجواء الباردة التى تعيش فيها فى فصل الشتاء، لذا يجب أن تحافظ على نفسك لمواجهة برودة الجو والمشاكل الصحية التى قد تواجهك فى هذه الأجواء.>يرى علماء الفلك والأبراج أنه لا يوجد شىء يسير حسب رغبتك فى الوقت الحالى، ولكن يجب أن تغيير أسلوبك فى التعامل مع الآخرين، وابحث عن طريقة تنجز أهدافك فى أقل وقت ممكن، ويجب أن تحافظ على حالتك الصحية هذه الأيام.>أنت إنسان يتسم بالالتزام بالمواعيد يصعب عليك كسر النظام مهما حدث، ولكن روتينى فى أداء العمل حاول أن تطور من أدائك العملى حتى تحقق أهدافك القريبة والبعيدة، وفى حالة عدم قدرتك على المزيد من العمل فى نفس المكان قم بتغير مكان العمل حتى تستطيع العمل بصورة متطورة وأفضل.>فى الأجواء قصة حب قديمة قد تعود من جديد لا تتردد فبما يكون الوقت الأن هو الأفضل لذلك ولا تخاف من شبح الماضى فقد تعلم كلا منكم من أخطائه وستكون المرحلة القادمة أفضل بكثير>تخاف من الأطباء ولا تستمع إلى نصائحهم مما يجعل لديك وعكات صحية كثيرة حاول أن تحافظ على صحتك بالاستماع إلى نصائح الأطباء والالتزام بما يقول، عليك بأخذ عدة أيام حتى تتعافى وتعود من جديد إلى عملك.>تتوقع لك الأبراج مزيد من الترقى فى الوظائف، وسعادة على المستوى العاطفى وكأن الأقدار تبتسم لك من جديد لا تنسى أن تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقك للوصول إلى بر الأمان.>أنت شخصية تعرف ما يجب عليك أن تعمل ولكن تحاول دائما أن تسبق كل من حولك لا تتأثر برأى زملائك فيما تبدو عليه طالما أنت شخصية ناجحة، حاول أن تقدم يد المساعدة لمن حولك ولا تتخلى عن قواعد الفريق الواحد.>الأحوال ليست على ما يرام بينك وبين الشريك حاول تجاوز العقبات حتى تسير المركب إلى بر الأمان، بهذا ستكون الحياة أفضل لا تتردد فى تقديم بعض التنازلات حتى تحتفظ بالحبيب فالإنسان لا يأخذ كل شىء>صحتك جيدة ولكنك تحتاج أن تستمتع أى آراء الأطباء فى كثير من الأمور حاول أن تجرى الفحوصات وتتناول الأدوية فى مواعيدها حتى تظل فى صحة جيدة ومتألق دائما فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها سوى المرضى.>واجهت كثير من الصعوبات فى هذا العام ولكن الأبراج تعدك بكثير من الأخبار السعيد كن على موعد مع القدر الذى سيعيد البسمة إلى حياتك حتى تظل محافظ على ملامح شخصيتك المتفائلة السعيدة.>المشاكل ستحيط بك فى عملك، وستقع فى أزمات شخصية مع زملاء العمل، لكن لا تنزعج من هذه المواقف حى إذا تأكد أن إحداهم قد أوشى بك، وحاول أن تمتلك أعصابك لأن الهدوء هو أفضل شىء بالنسبة لك فى هذه المرحلة.>ستشعر بمزيد من العاطفة الجارفة تجاه الطرف الآخر، فإذا كانت علاقتك العاطفية انتهت منذ فترة لا تستكبر أن تعيدها وتجددها مرة أخرى حتى تصل إلى بر الأمان.>نظرًا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبًا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءًا كبيرًا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.>تمر بيوم عمل ثقيل، رغم أنك لم تعتد على هذا الأمر، يجب أن تقوم بكبت غضبك وتحافظ على أعصابك خلال الأيام المقبلة وكن أكثر تعاوناً مع زملاء العمل ولا ترفض المساعدة من الآخرين، واظهر لهم مدى تقديرك لمساعدتهم.>يعيش برج السرطان فى أجواء عاطفية رائعة مع شريك الحياة اليوم، ولكن يجب أن تكون أكثر تفهمًا لأمور حبيبك وتعتنى به، خاصة فى أوقات الأزمات والصعاب التى يعيش بها خلال الفترة الراهنة، فأنت أقرب شخص له ويجب أن تعتنى به قدر الإمكان.>يصاب أحد أفراد عائلتك بمشكلة صحية تؤثر عليك خلال الأيام القادمة، ولكنك يجب أن تكون أكثر صبراً لمواجهة أى أزمة صحية تواجه أفراد عائلتك، كما يجب أن تهتم بحالتك الصحية فى مواجهة الأمراض والظروف الطارئة.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه بقوة وتحارب بشراسة وجرأة وعزيمة لتحقق أحلامك خاصة أن الفرصة متاحة أمامك، وينصحونك بأن تضع قائمة بأهدافك أمام عينيك، بحيث تقسم الأهداف ما بين أهداف قصيرة وطويلة الأجل.>سيزعجك كلام زملائك عليك وستشعر بالغضب الشديد عندما تعلم أن الموضوع سيمس سمعتك، لكن المواجهة هنا بعقل ودون تعصب ستكون الأفضل بالنسبة لك.>للأسف سيظل أبناء هذا البرج هم الأقل حظا من الناحية العاطفية، لذلك لا تكون باحثًا عن الحب إنما دع له الفرصة حتى يأتيك دون أن ترهق نفسك فى البحث.>أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائمًا يمنحك الله العناية الألهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام المقبلة حتى تطمئن على صحتك.>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبًا ولكن ترسل أخبارًا سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائمًا إلى المصاف الأولى>حياتك العملية ستتعرض لهزة كبيرة إذا وقفت صامدا ستمر بها وتنتقل إلى مرحلة أفضل فى حياتك، وإذا لم تستفيق لنفسك وتأثرت بها وتحولت إلى شخص سلبى ستنقلب الأحوال إلى الأسوأ.

على الصعيد العاطفي:

>مازالت هناك مشكلة بسيطة تؤرق حالتكم العاطفية فى هذا اليوم لكنها ستمر سريعا دون أن تترك أثر كبير لذلك حاول أن تكون هادئ وتسيطر على ردود أفعالك حتى لا تصعد من المشاكل.

>



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج القوس حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

برج االقوس على الصعيد المهنى:

برج القوس على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، للذك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>يرى زملاؤك بأنك شعلة نشاط حاول أن تحافظ على الطاقة المنبعثة من داخل حتى تظل فى تفوقك الذى تعبت حتى وصلت إليه، لا تترد فى أخذ المشورة من الآخرين فكل فرد يتعلم من الآخرين، والسؤال مشروع.>لديك قدره كبيرة للتحكم فى أعصابك ما يجعل المحيطين بك يرون أنك بلا مشاعر ولكنك على العكس تمامًا إنسان حساس، حاول أن تظهر مشاعرك لمن يستحقونها قبل فوات الأوان.>أنت تتمتع بصحة جيدة حاول أن تحافظ عليها، كن حريصًا على أجراء التحاليل اللازمة من وقت للآخر حتى تحافظ على صحتك، لا تتردد من أن تقوم بالكشف الدورى فدائمًا علاج المشكلة فى بدايتها أفضل من أن تكبر ولا يمكن حلها.>يرى علماء الفلك بأنك إنسان نشيط وتحتاج إلى هدنة مع الذات قم بذلك لاستعادة توازنك النفسى، عمل جولة ترفيهة أو رحلة سياحية ستجعلك أقدر على العمل بشكل أفضل عند العودة منها.