هشام جنينة: قرار السيسي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد «أثلج صدورنا»

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه انتهى من شائعات انتماءه للإخوان وبدأت الحرب عليه من جديد بعد الكشف عن قضايا فساد في بعض الأجهزة، موضحًا أن القنابل لن تنتهي إلا بخروجه من الجهاز، وتابع قائلًا: ‘‘قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد أثلج صدورنا جميعًا’’.

وأضاف المستشار هشام جنينة، في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج مانشيت، أن قرار الرئيس السيسي عن مكافحة الفساد الأول من نوعه.

وأشار جنية، أن الهجوم الإعلامي الذي تعرض له أقل ما يوصف به أنه عواء، وكشف جنية عن أن حجم الفساد يتخطى الـ 600 مليار جنيه، وأكد أن الدراسة عن الفساد في الأربع سنوات الأخيرة أخطرنا بها وزارة التخطيط، وأضاف قائلًا: ‘‘ مدتي في رئاسة الجهاز المركزي إقتربت على الانتهاء وعلاقتي بكل من ترشح لتولي المنصب بعدي من قيادات الجهاز جيده جدًا، موضحًا أننا في دولة قانون والمؤسسات تحترم بعضها’’.

وأكد جنينة أن هناك بعض الإعلاميين موجههين وممولين وهذا ضد أمن الدولة، وأضاف عيب أن يقال إني آداة ضد مصلحة الدولة ولست مستعصيًا على الاستقالة أوالإقالة.