مجوهرات تخطف الأنفاس لنجمات 2015

في كل ظهور لإحدى النجمات على السجادة الحمراء تكون المجوهرات البراقة حاضرةً في إطلالاتها بتصاميم عصرية أخاذة تجذب عدسات المصورين وأنظار الحضور، وقد جمعنا لك أجمل المجوهرات التي شوهدت على السجادة الحمراء هذا العام لتختاري أجملها برأيك.

كان الألماس الصديق الأول للعديد من النجمات، فظهر في إطلالات عدة وزادها أناقةً ورقيًّا، كإطلالة بوبي ديليفين Poppy Delevingne بعقد براق ساحر من شوبارد Chopard وخاتم العارضة هايدي كلوم Heidi Klum الذي أخذ شكل الفراشة ليضفي طابعًا أنثويًّا ناعمًا لإطلالاتها، ولا يمكن أن ننسى الممثلة ناعومي واتس Naomi Watts التي ظهرت في هذه القائمة مرتين لتألقها في مهرجان كان السنمائي بمجوهرات بولغري Bulgari الأخاذة . من ناحية أخرى اختارت بعض النجمات الأحجار الملونة لتزين إطلالاتهنّ على السجادة الحمراء، نذكر منها شوبارد Chopard الزمردية التي ارتدتها جوليان مور Julianne Moore ومجوهرات النجمة الصينية فان بينغ بينغ Fan BongBing الناعمة .

أعجبنا بدورنا بالاختيارات الاستثنائية التي ظهرت في إطلالات النجمات هذا العام، فمن منّا يستطيع أن ينسى عقد فان كليف آند اربيلز Van Cleef & Arpels الرائع الذي ارتدته الممثلة مارغو روبي Margot Robbie في حفل الأوسكار هذا العام، أو الأقراط الأنيقة بتصميم Ear cuff في إطلالة سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson .

أما بالنسبة للنجمات العربيات فيمكن أن نقول بأنّ المغنية الشابة بلقيس فتحي قد تفوقت في اختيار أجمل المجوهرات البراقة، بينما عمدت ميريام فارس لاختيار التصاميم الاستثنائية لمجوهراتها هذا العام، لا يمكن أن ننسى ملكة المجوهرات أحلام التي تألقت هذا العام بأجمل المجوهرات الماسية .

شاهدي معنا أجمل المجوهرات هذا العام وشاركينا برأيك .