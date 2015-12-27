أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

على عبد الله صالح: لا شرعية لمنصور هادى وأتباعه.. والمعركة لم تبدأ بعد

Google+ Print
على عبد الله صالح: لا شرعية لمنصور هادى وأتباعه.. والمعركة لم تبدأ بعد على عبد الله صالح: لا شرعية لمنصور هادى وأتباعه.. والمعركة لم تبدأ بعد

>شن الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، هجوماً حاداً على رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادى، قائلًا: لا شرعية لهادى وأتباعه، فالشرعية فقط للصامدين فى صنعاء"، فى إشارة إلى المواليين له من جماعة أنصار الله الحوثى.

وقال "صالح" خلال اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام اليوم الأحد، إنه لم يبقى أمامنا إلا الصمود ولم يعد لدينا شىء إلا ودمر، والمعركة لم تبدأ بعد، مضيفًا: لا حوار بيننا وبين المرتزقة الفارين ولابد أن يكون الحوار بيننا "المؤتمر العام والحوثيين" وبين المملكة العربية مباشرة وبرعاية أممية".

وطالب المخلوع صالح، بالحوار المباشر بينه وبين السلطات السعودية برعاية روسيا الاتحادية، مقدمًا الشكر للأطراف الحوثية التى رفضت الشروط المسبقة لإنهاء المعارك فى اليمن خلال مشاورات جنييف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة