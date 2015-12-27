على عبد الله صالح: لا شرعية لمنصور هادى وأتباعه.. والمعركة لم تبدأ بعد

>شن الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، هجوماً حاداً على رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادى، قائلًا: لا شرعية لهادى وأتباعه، فالشرعية فقط للصامدين فى صنعاء"، فى إشارة إلى المواليين له من جماعة أنصار الله الحوثى.

وقال "صالح" خلال اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام اليوم الأحد، إنه لم يبقى أمامنا إلا الصمود ولم يعد لدينا شىء إلا ودمر، والمعركة لم تبدأ بعد، مضيفًا: لا حوار بيننا وبين المرتزقة الفارين ولابد أن يكون الحوار بيننا "المؤتمر العام والحوثيين" وبين المملكة العربية السعودية مباشرة وبرعاية أممية".

وطالب المخلوع صالح، بالحوار المباشر بينه وبين السلطات السعودية برعاية روسيا الاتحادية، مقدمًا الشكر للأطراف الحوثية التى رفضت الشروط المسبقة لإنهاء المعارك فى اليمن خلال مشاورات جنييف.