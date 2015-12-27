الحكومة تصدر قرارا بالترخيص لمشاريع المناطق الحرة لتأجير الوحدات البحرية للغاز

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارًا بضم وزير الإسكان إلى عضوية اللجنة الوزارية "وحدة الصين"، كذلك قرارًا بأن يرخص للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة بغرض تأجير الوحدات البحرية التى تعمل فى مجال إعادة تغييز الغاز الطبيعى والمسال والمعدات والمهمات اللازمة لتشغيلها، تنفيذا للتعاقدات مع الهيئة العامة للبترول أو مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بخروج تلك الوحدات البحرية والمعدات والمهمات من المنطقة الحرة بصفة مؤقتة للعمل داخل البلاد لمدة محددة مرتبطة بالتعاقد وفقا للنشاط المرخص لها به.

وتضمن القرار أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته لتنفيذ التعاقدات التى تم ذكرها مسبقا وتعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الوحدات والمعدات والمهمات بخلاف النشاط المرخص لها. ويسرى القرار على المشروعات والتعاقدات القائد بالفعل والتى سوف تقام مستقبلا.

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