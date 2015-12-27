وزيرة التضامن: 10 اآلاف جنيه لكل حالة وفاة و4 آلاف للمصاب فى حادث فيصل

قررت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى صرف مبلغ 10 آلاف جنيه مساعدة إنسانية عاجلة لكل أسرة من ضحايا حادث انفجار سهل حمزة بفيصل بمحافظة الجيزة، منها 5 آلاف جنيه من الوزارة ومثلها من المحافظة، إلى جانب صرف 4 آلاف جنيه لكل مصاب مناصفة مع المحافظة، وبدل إعاشة لكل فرد بالأسر المضارة بواقع مائة جنيه للفرد الواحد من ضحايا الحادث، الذى أسفر حتى الآن عن وفاة اثنين وإصابة 12 آخرين.

وأعلنت الوزيرة تحمل الوزارة للقيمة الإيجارية مع محافظة الجيزة لعدد 7 أسر مضارة لحين تدبير المحافظة سكن لهم، لافتة إلى أن ما تقرر صرفه للمتوفى والمصاب، ليس تعويضا ولكنه مساعدات إنسانية عاجلة يتم صرفها فور استكمال مستندات الصرف، التى ستتولى مساعدة الأسرة فى استكمالها.

كما وجهت غادة والى، فوزى القاضى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بسرعة الانتهاء من حصر الخسائر فى الممتلكات وإذ تبين وجود خسائر فى الممتلكات من قاطنى العقار سيتم صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه، لكل متضرر.

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