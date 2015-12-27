إصابة 10 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بورشة خراطة فى الشرقية

أسفر انفجار وقع منذ قليل بورشة حدادة بعزبة عبد اللطيف دائرة مركز الزقازيق عن نشوب حريق هائل بالورشة، وإصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الأحرار.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بنشوب انفجار وحريق بورشة خراطة بعزبة عبداللطيف.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الزقازيق لموقع الانفجار، وتبين إصابة 10 أشخاص تم نقلهم لمستشفى الأحرار وجار حصر التلفيات وتحرير محضر بالواقعة.

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