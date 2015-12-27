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محافظ الجيزة: 10 آلاف جنيه تعويضات لأسرة كل متوفي في عقار فيصل

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محافظ الجيزة: 10 آلاف جنيه تعويضات لأسرة كل متوفي في عقار فيصل محافظ الجيزة: 10 آلاف جنيه تعويضات لأسرة كل متوفي في عقار فيصل

 

جانب من الانفجار

أعلن اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، أنه سيتم توفير أماكن بديلة بصفة مؤقتة لأسر عقار سهل حمزة بفيصل الذي وقع به انفجار وأسفر عن وفاة وإصابة 14 شخصًا منهم 12 مصابا وحالتي وفاة.

وقال الدالي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم  الأحد، إنه سيتم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنفجر .

وأضاف أنه سيتم صرف تعويضات تقدر بـ 10 الأف جنيه مناصفة بين المحافظة ووزارة التضامن لأسرة المتوفي و4 الأف جنيه للمصاب .

وتفقد الدالي ومدير أمن الجيزة اللواء أحمد حجازي المصابين في مستشفى الهرم والبالغ عددهم 12 مصابا للاطمئنان على حالتهم.

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