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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية وشقيقه "ذبحا" فى "إجدابيا"

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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية وشقيقه "ذبحا" فى "إجدابيا" مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية وشقيقه "ذبحا" فى "إجدابيا"

>قتل جندى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" وشقيقة ،اليوم الأحد، عندما اقتحمت جماعة إرهابية منزلهما بمدينة "إجدابيا" وقامت بذبحهما، ولاذت بالفرار عقب تنفيذ جريمتها .

وصرح المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوى، فى تصريح مساء اليوم الأحد، بأن مجموعة إرهابية اقتحمت منزل الجندى ويدعى: بالقاسم المغربى بمدينة "إجدابيا" وقامت بذبحه هو وشقيقه بدم بارد، لافتا أن الجثتين نقلتا إلى مستشفى المدينة لعرضهما على الطب الشرعي.

وأعرب عن استنكار القوات الخاصة هذا العمل الجبان الذى لا يمت إلى الإسلام ، ويحاول تشويه صورة الإسلام الحنيف ، مشددا على الصمود فى قتال هذه الفئة الباغية.

يذكر أن مدينة "إجدابيا " تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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