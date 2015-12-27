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أسباب ظهور حب الشباب أهمها الشيكولاتة والأكلات الحارة

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أسباب ظهور حب الشباب أهمها الشيكولاتة والأكلات الحارة أسباب ظهور حب الشباب أهمها الشيكولاتة والأكلات الحارة
يعانى بعض الشباب والفتيات من حب الشباب فى فترة المراهقة نتيجة زيادة الإفرازات الدهنية والتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بهذه المرحلة.

أسباب حب الشباب


>ويوضح الدكتور أكمل سعد حسن، استشارى الجلدية والتجميل بالليزر جامعة القاهرة، أسباب حب الشباب قائلاً: "يصاب 90% من الشباب فى مرحلة المراهقة بحب الشباب نتيجة زيادة الإفرازات الدهنية التى ينتج عنها التهاب فى الجلد، وذلك بنسب ودرجات مختلفة، وهناك حالات بسيطة يظهر فيها حب الشباب بعد سن الـ30 نتيجة نشاط الإفرازات الدهنية واستخدام كريمات غير مناسبة لنوع البشرة.

أخطاء تزيد ظهور حب الشباب


>ويضيف: "عند ظهور هذه الحبوب يقوم البعض باللعب فيها وهو ما يجعلها تترك أثرًا عميقًا على الجلد بالإضافة إلى استخدام كريمات دهنية كثيرة تعمل على تحفيز انتشار حب الشباب، وعند الفتيات المشكلة تكون أكبر حيث تقوم الغالبية باستخدام أنواع ثقيلة من المكياج غير المناسب لنوعية بشرتهن مع الاضطرابات الهرومونية التى تعانى منها بعضهن، وثبت علميًا بالدراسات دور الشيكولاتة والألبان كاملة الدسم فى زيادة ظهور حب الشباب عند البعض كأحد عوامل التحفيز بالإضافة إلى الأكلات الحارة.

العلاج المناسب لحب الشباب


>ويشير "أكمل" إلى أن هناك طرقًا غير صحيحة ظهرت فى الفترة الأخيرة لنشر فكرة العلاج النهائى لحب الشباب عند طريق استخدام الأعشاب، ولكن العلاج المثالى لحب الشباب هو استخدام بعض الكريمات وأنواع مناسبة للبشرة من الغسول وفى الحالات الشديدة تستخدم حبوب من مشتقات فيتامين (أ) والمضادات الحيوية، وعند ترك أثر للحبوب يتم استخدام الليزر لإزالة هذه الآثار.

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