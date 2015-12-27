لعلاج القلق النفسى اضبط مواعيدك واشغل يومك

فى عصرنا الحالى تعانى نسبة كبيرة من الأشخاص من الإصابة بالقلق النفسى، وهو اضطراب نفسى من أهم اضطرابات العصر نظرًا لازدياد متطلبات وضغوط الحياة وتراكم المسئوليات. أعراض القلق النفسى

>والقلق النفسى حالة من الخوف ممتزجة بقلق وشعور بالاضطراب والتوتر الحاد، يعانى خلاله المريض من أعراض مرضية عضوية حقيقية، كالصداع الحاد والتهاب المعدة وأوجاع البطن المبرحة، والإعياء التام، والدوخة، ويفرز الجسم الكثير من العرق دلالة على التوتر الشديد، كما قد يعانى صاحبه من ألم حاد بالأسنان، واضطراب الشهية، كما قد يعانى من عصبية وتوتر ممزوج بالهياج بشكل مبالغ فيه، هذا ما أوضحته الدكتورة علا عادل أخصائية النفسية. علاج القلق النفسى..يوم ممتلئ وضبط المواعيد

>ويمكن للإنسان أن يساعد نفسه على التخلص من قلقه، فالحياة أصبحت مليئة بالضغوط التى قد تعرضه يوميًا للشعور بالتوتر والخوف والاضطراب، ولذا تقدم الأخصائية النفسية عنصرين مهمين لعلاج القلق النفسى: -ضبط المواعيد

>-ما إن تضبط مواعيدك حتى تصبح شخصًا أكثر ثقة بنفسك، ولا يمكن للقلق النفسى حينها أن يتحكم بأفعالك ويزيد من عصبيتك، ضبط المواعيد من أهم الخطوات التى تساعد على استمتاعك بما تقوم به سواء ذهابك للعمل، أو لزيارة الأصدقاء دون خوف من ردود أفعالك، أو القلق المبالغ فيه تجاه نظرتهم لك، وهذه الخطورة تجعلك تتخلص من 50 % من أسباب قلقك وعصبيتك. -املأ يومك واشغل نفسك

>-ما إن امتلأ يومك بالكثير من الخطط، وتخلصت من عدد الساعات الفارغة التى تمضيها فى التفكير المنعزل الذى يزيد من توترك وعصبيتك وقلقك، حتى تشعر بالتخلص من أسباب اضطراباتك النفسية وشعورك بالقلق النفسى، وتصبح قادرًا على نسيان الخوف، والمشاعر السلبية ولن تجد وقتًا لتفكر فيه فى مخاوفك.

شبكةعيونالإخبارية

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