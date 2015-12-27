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برج الحمل حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

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برج الحمل حظك اليوم الإثنين 2015/12/28 برج الحمل حظك اليوم الإثنين 2015/12/28


>برج الحمل على الصعيد المهني:


>أنت إنسان يتسم بالالتزام بالمواعيد يصعب عليك كسر النظام مهما حدث، ولكن روتينى فى أداء العمل حاول أن تطور من أدائك العملى حتى تحقق أهدافك القريبة والبعيدة، وفى حالة عدم قدرتك على المزيد من العمل فى نفس المكان قم بتغير مكان العمل حتى تستطيع العمل بصورة متطورة وأفضل.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:


>فى الأجواء قصة حب قديمة قد تعود من جديد لا تتردد فبما يكون الوقت الأن هو الأفضل لذلك ولا تخاف من شبح الماضى فقد تعلم كلا منكم من أخطائه وستكون المرحلة القادمة أفضل بكثير .

برج لحمل على الصعيد الصحي:


>تخاف من الأطباء ولا تستمع إلى نصائحهم مما يجعل لديك وعكات صحية كثيرة حاول أن تحافظ على صحتك بالاستماع إلى نصائح الأطباء والالتزام بما يقول، عليك بأخذ عدة أيام حتى تتعافى وتعود من جديد إلى عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تتوقع لك الأبراج مزيد من الترقى فى الوظائف، وسعادة على المستوى العاطفى وكأن الأقدار تبتسم لك من جديد لا تنسى أن تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقك للوصول إلى بر الأمان.

 

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مصر 365

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