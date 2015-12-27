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برج الحوت حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

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برج الحوت حظك اليوم الإثنين 2015/12/28 برج الحوت حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

على الصعيد المهني:
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أنت شخصية تعرف ما يجب عليك أن تعمل ولكن تحاول دائما أن تسبق كل من حولك لا تتأثر برأى زملائك فيما تبدو عليه طالما أنت شخصية ناجحة، حاول أن تقدم يد المساعدة لمن حولك ولا تتخلى عن قواعد الفريق الواحد.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:


>الأحوال ليست على ما يرام بينك وبين الشريك حاول تجاوز العقبات حتى تسير المركب إلى بر الأمان، بهذا ستكون الحياة أفضل لا تتردد فى تقديم بعض التنازلات حتى تحتفظ بالحبيب فالإنسان لا يأخذ كل شىء

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>صحتك جيدة ولكنك تحتاج أن تستمتع أى آراء الأطباء فى كثير من الأمور حاول أن تجرى الفحوصات وتتناول الأدوية فى مواعيدها حتى تظل فى صحة جيدة ومتألق دائما فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها سوى المرضى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>واجهت كثير من الصعوبات فى هذا العام ولكن الأبراج تعدك بكثير من الأخبار السعيد كن على موعد مع القدر الذى سيعيد البسمة إلى حياتك حتى تظل محافظ على ملامح شخصيتك المتفائلة السعيدة.

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مصر 365

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