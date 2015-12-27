برج الحوت حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

برج الحوت على الصعيد المهني:

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برج الحوت على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

أنت شخصية تعرف ما يجب عليك أن تعمل ولكن تحاول دائما أن تسبق كل من حولك لا تتأثر برأى زملائك فيما تبدو عليه طالما أنت شخصية ناجحة، حاول أن تقدم يد المساعدة لمن حولك ولا تتخلى عن قواعد الفريق الواحد.>الأحوال ليست على ما يرام بينك وبين الشريك حاول تجاوز العقبات حتى تسير المركب إلى بر الأمان، بهذا ستكون الحياة أفضل لا تتردد فى تقديم بعض التنازلات حتى تحتفظ بالحبيب فالإنسان لا يأخذ كل شىء>صحتك جيدة ولكنك تحتاج أن تستمتع أى آراء الأطباء فى كثير من الأمور حاول أن تجرى الفحوصات وتتناول الأدوية فى مواعيدها حتى تظل فى صحة جيدة ومتألق دائما فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها سوى المرضى.>واجهت كثير من الصعوبات فى هذا العام ولكن الأبراج تعدك بكثير من الأخبار السعيد كن على موعد مع القدر الذى سيعيد البسمة إلى حياتك حتى تظل محافظ على ملامح شخصيتك المتفائلة السعيدة.