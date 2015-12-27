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حظك اليوم برج الدلو ليوم الإثنين 2015/12/28

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الإثنين 2015/12/28 حظك اليوم برج الدلو ليوم الإثنين 2015/12/28

لبرج الدلو :
>على الصعيد المهني:


>المشاكل ستحيط بك فى عملك، وستقع فى أزمات شخصية مع زملاء العمل، لكن لا تنزعج من هذه المواقف حى إذا تأكد أن إحداهم قد أوشى بك، وحاول أن تمتلك أعصابك لأن الهدوء هو أفضل شىء بالنسبة لك فى هذه المرحلة.

على الصعيد العاطفى:


>ستشعر بمزيد من العاطفة الجارفة تجاه الطرف الآخر، فإذا كانت علاقتك العاطفية انتهت منذ فترة لا تستكبر أن تعيدها وتجددها مرة أخرى حتى تصل إلى بر الأمان.

على الصعيد الصحي:


>نظرًا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبًا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءًا كبيرًا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

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مصر 365

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