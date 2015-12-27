حظك اليوم برج السرطان يوم الإثنين 2015/12/28

على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تمر بيوم عمل ثقيل، رغم أنك لم تعتد على هذا الأمر، يجب أن تقوم بكبت غضبك وتحافظ على أعصابك خلال الأيام المقبلة وكن أكثر تعاوناً مع زملاء العمل ولا ترفض المساعدة من الآخرين، واظهر لهم مدى تقديرك لمساعدتهم.>يعيش برج السرطان فى أجواء عاطفية رائعة مع شريك الحياة اليوم، ولكن يجب أن تكون أكثر تفهمًا لأمور حبيبك وتعتنى به، خاصة فى أوقات الأزمات والصعاب التى يعيش بها خلال الفترة الراهنة، فأنت أقرب شخص له ويجب أن تعتنى به قدر الإمكان.>يصاب أحد أفراد عائلتك بمشكلة صحية تؤثر عليك خلال الأيام القادمة، ولكنك يجب أن تكون أكثر صبراً لمواجهة أى أزمة صحية تواجه أفراد عائلتك، كما يجب أن تهتم بحالتك الصحية فى مواجهة الأمراض والظروف الطارئة.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه بقوة وتحارب بشراسة وجرأة وعزيمة لتحقق أحلامك خاصة أن الفرصة متاحة أمامك، وينصحونك بأن تضع قائمة بأهدافك أمام عينيك، بحيث تقسم الأهداف ما بين أهداف قصيرة وطويلة الأجل.