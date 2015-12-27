بالصور.. حملة لقتل الكلاب الضالة بحى شرق تثير الجدل بالإسكندرية

شنّ حى شرق اليوم حملة لقتل الكلاب الضالة بالمنطقة، أسفرت الحملة عن قتل عدد كبير من الكلاب الضالة، الأمر الذى أثار الجدل بالإسكندرية ما بين مؤيد ومعارض، خاصة أن الحملة تواكب اليوم الأول لتولى المهندس محمد عبد الظاهر مهام منصبة الجديد كمحافظ للإسكندرية.

وانقسم أهالى منطقة الأزرايطة التابعة لحى شرق بالإسكندرية ما بين مؤيد ومعارض لطريقة التخلص من الكلاب الضالة بالشارع، ففى الوقت الذى أيد فيه عدد من الأهالى قرار التخلص من الكلاب الضالة، التى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، بسبب ضغوط جميعات الرفق بالحيوان وعرقلة حملات الإبادة، وأصبحت تهدد أرواح وحياة المارة والأطفال، استنكر عدد كبير أيضا من أهالى المنطقة الطريقة التى وصفوها بالوحشية للتخلص من الكلاب الضالة بالقتل بالخرطوش، وقامت إحدى سكان المنطقة، وتعمل مدرسة للغة الإنجليزية، والتى كانت دائمة الإشفاق على الحيوانات الضالة بالشارع، بطرد أعضاء الحملة وجمع الكلاب التى تم قتلها وقامت بدفنها.

واستنكرت بشدة ما اعتبرته فرض قوة من المحافظ الجديد فى أول يوم لتولى له المنصب بالإسكندرية، ووصفته بالاستقواء على الكائنات الضعيفة.

يذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر قد تخلف اليوم عن التوجه إلى مكتبه لاستلام مهام المنصب الجديد، بسبب كثرة الاجتماعات التى عقدت بمجلس الوزراء عقب حلف اليمين بالأمس مع المحافظين الجدد، مما اضطره إلى التأخر والعودة ظهر اليوم إلى الإسكندرية.



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