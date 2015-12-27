بالصور.. إعلام الداخلة يختتم مبادرة لتعليم طلاب المدارس قواعد تنظيم المرور

اختتم مركز إعلام الداخلة بالوادى الجديد مبادرة إعلامية بالاشتراك مع الإدارة التعليمية بالداخلة عن تعليم الطلاب قواعد تنطيم المرور تحت شعار (إيدى فى إيدك ننظم مرورنا).>وتضمنت ندوة إعلامية موسعة حول قانون المرور الجديد وكيفية الالتزام بالقواعد المرورية بمدرسة موط الإعدادية المشتركة بالتعاون مع وحدة مرور الداخلة، والتى حاضر فيها أمين أول فتحى محمد سعد من وحدة مرور الداخلة، وتحدث عن القواعد التى يجب اتباعها أثناء القيادة وأثناء المرور فى الشوارع.

وتحدث أيضا عن المخالفات المرورية الجديدة وكيفية الحد من حوادث الطرق وفى ختام اللقاء تم عمل زيارة ميدانية لوحدة مرور الداخلة، لتعريف الطلاب بالأقسام الموجودة داخل الوحدة، وكيف يتم التعامل مع المواطنين وكيفية الإجراءات التى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة.

كما نفذ المركز زيارة لوحدة مرور الداخلة بالتنسيق مع مدرسة موط الإعدادية المشتركة لتعريف الطلاب بالأقسام الموجودة بوحدة مرور الداخلة وكيفية يتم استخراج الرخصة وكيف يتم التعامل مع السائقين وتوضيح الإرشادات والعلامات التى يتم من خلالها تعريف السائقين بكيفية القيادة على الطرق.



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