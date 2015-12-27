برج الأسد حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

برج الأسد حظك اليوم:

على الصعيد المهني:

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تواجه مشكلات وتعقيدات عديدة فى عملك، ولكن يجب أن تكون أكثر هدوءًا فى مواجهة هذه المشاكل وتبتعد عن كل ما يكدر سلامك الداخلى وهدوءك ويجب أن تظل بعيدًا عن العصبية الزائدة والمبالغ فيها وتلجأ للهدوء والراحة النفسية.>تواجه مشكلات مع شريك حياتك هذه الفترة بسبب تأثير مشاكل العمل على حياتك العاطفية، لذا يجب أن تفصل مشاكل عملك عن حياتك وعن علاقتك بشريك حياتك، حتى لا ينعكس الأمور بشكل سلبى عليك.>إذا استمريت فى أسلوبك فى عدم الحفاظ على صحتك فسوف ينعكس الأمر بالسلب على صحتك وعلى حالتك البدنية والصحية، ويجب أن تحافظ على صحتك هذه الأيام.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه فى الوقت الحالى عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة والمشكلات، لا تلقى باللوم على الآخرين، فربما تكون أنت امخطئ ولا تدرك هذا الأمر، لذا حاول الحفاظ على هدوئك هذه الأيام.