برج الأسد حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

برج الأسد حظك اليوم:
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على الصعيد المهني:
>تواجه مشكلات وتعقيدات عديدة فى عملك، ولكن يجب أن تكون أكثر هدوءًا فى مواجهة هذه المشاكل وتبتعد عن كل ما يكدر سلامك الداخلى وهدوءك ويجب أن تظل بعيدًا عن العصبية الزائدة والمبالغ فيها وتلجأ للهدوء والراحة النفسية.
برج الأسد على الصعيد العاطفي:
>تواجه مشكلات مع شريك حياتك هذه الفترة بسبب تأثير مشاكل العمل على حياتك العاطفية، لذا يجب أن تفصل مشاكل عملك عن حياتك وعن علاقتك بشريك حياتك، حتى لا ينعكس الأمور بشكل سلبى عليك.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>إذا استمريت فى أسلوبك فى عدم الحفاظ على صحتك فسوف ينعكس الأمر بالسلب على صحتك وعلى حالتك البدنية والصحية، ويجب أن تحافظ على صحتك هذه الأيام.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه فى الوقت الحالى عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة والمشكلات، لا تلقى باللوم على الآخرين، فربما تكون أنت امخطئ ولا تدرك هذا الأمر، لذا حاول الحفاظ على هدوئك هذه الأيام.