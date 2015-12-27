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برج الثور حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

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برج الثور حظك اليوم الإثنين 2015/12/28 برج الثور حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

برج الثور
>على الصعيد المهني:


>أنت تنجز أعمالك بدقة متناهية وتبتكر فى عملك، فأنت تمتلك موهبة كبيرة فى اتخاذ القرارات السليمة والمتماشية مع الأهداف، ودائماً ما تجد الكلمات المناسبة لتنفيذها، ولكن لا يجب أن تثق فى نفسك أكثر من اللازم لأن هذا قد يجرك إلى مشكلة الغرور التى تجعلك تتراجع فى مستواك المهنى.

برج الثور على الصعيد العاطفي:


>تواجه مشاكل مع شريك حياتك، بسبب الغيرة الزائدة التى تواجهها هذه الأيام، يجب أن تبتعد عن الغيرة والشك وعدم الثقة فى الآخرين، لأن هذا الأمر يسبب لك مشاكل مبالغ فيها.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى الهدوء النفسى هذه الأيام ويجب أن تبتعد عن المصادر التى تسبب لك القلق والتوتر، وابتعد عن العصبية المبالغ فيها، لأنها تؤثر على صحتك النفسية والجسدية.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تتألق فى عملك هذه الأيام بسبب النظام والدقة التى تتبعها هذه الأيام فى عملك، كما أنك تستطيع إنجاز كل الأعمال المطلوبة منك هذه الأيام.

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مصر 365

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