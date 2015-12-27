حظك اليوم برج الجدى الإثنين 2015/12/28

حظك اليوم لبرج الجدى:

حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:



>حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>سيزعجك كلام زملائك عليك وستشعر بالغضب الشديد عندما تعلم أن الموضوع سيمس سمعتك، لكن المواجهة هنا بعقل ودون تعصب ستكون الأفضل بالنسبة لك.>للأسف سيظل أبناء هذا البرج هم الأقل حظًا من الناحية العاطفية، لذلك لا تكون باحثًا عن الحب إنما دع له الفرصة حتى يأتيك دون أن ترهق نفسك فى البحث.>أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائما يمنحك الله العناية الألهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام القادمة حتى تطمئن على صحتك.>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل اخبار سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى.