أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الإثنين 2015/12/28 برج الجوزاء حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

:
>على الصعيد المهني:


>تواجه فى العمل مجموعة من المهام المستحيلة والصعبة، لذا حاول التعامل مع الأمور بشكل مختلف وتحاول أن توفق أمورك وتجد حلولاً مبتكرة ولا ترفض المساعدة من الآخرين تحت أى ظرف، فأنت تعرف نوايا زملائك الطيبة، وهو ما يؤثر على مسار حياتك المهنية والعملية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>أنت تعيش فى حياة عاطفية جيدة هذه الأيام، رغم أن هناك بعض المشاكل بسبب عدم فهم الطرف الآخر لك، لذا يجب أن تحل مشاكلك بنفسك وتقوم بعمل خطة واضحة هذه الأيام للحفاظ على علاقتك بشريك حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>تواجه مشكلات صحية هذه الأيام، بسبب الأجواء الباردة التى تعيش فيها فى فصل الشتاء، لذا يجب أن تحافظ على نفسك لمواجهة برودة الجو والمشاكل الصحية التى قد تواجهك فى هذه الأجواء.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنه لا يوجد شىء يسير حسب رغبتك فى الوقت الحالى، ولكن يجب أن تغيير أسلوبك فى التعامل مع الآخرين، وابحث عن طريقة تنجز أهدافك فى اقل وقت ممكن، ويجب أن تحافظ على حالتك الصحية هذه الأيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى