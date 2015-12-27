برج الجوزاء حظك اليوم الإثنين 2015/12/28

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تواجه فى العمل مجموعة من المهام المستحيلة والصعبة، لذا حاول التعامل مع الأمور بشكل مختلف وتحاول أن توفق أمورك وتجد حلولاً مبتكرة ولا ترفض المساعدة من الآخرين تحت أى ظرف، فأنت تعرف نوايا زملائك الطيبة، وهو ما يؤثر على مسار حياتك المهنية والعملية.>أنت تعيش فى حياة عاطفية جيدة هذه الأيام، رغم أن هناك بعض المشاكل بسبب عدم فهم الطرف الآخر لك، لذا يجب أن تحل مشاكلك بنفسك وتقوم بعمل خطة واضحة هذه الأيام للحفاظ على علاقتك بشريك حياتك.>تواجه مشكلات صحية هذه الأيام، بسبب الأجواء الباردة التى تعيش فيها فى فصل الشتاء، لذا يجب أن تحافظ على نفسك لمواجهة برودة الجو والمشاكل الصحية التى قد تواجهك فى هذه الأجواء.>يرى علماء الفلك والأبراج أنه لا يوجد شىء يسير حسب رغبتك فى الوقت الحالى، ولكن يجب أن تغيير أسلوبك فى التعامل مع الآخرين، وابحث عن طريقة تنجز أهدافك فى اقل وقت ممكن، ويجب أن تحافظ على حالتك الصحية هذه الأيام.