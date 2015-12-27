فوائد استخدامك للعطور في حملك

«سيدتي وطفلك» التقت بخبيرة تركيب الزيوت العطريَّة آلاء عاصم؛ لتوضح لك أفضل العطور التي يمكن أن تناسبك خلال فترة الحمل.

تمرُّ المرأة الحامل خلال الأسابيع الأولى من حملها بتغيرات هورمونيَّة، تؤثر في جسدها ونفسيتها، وتقوي لديها حاستي الشم والتذوق، فتصبح أكثر حساسيَّة للروائح، لكن أمورها تستقر مع تقدُّم الحمل، حيث يعتاد الجسم على هذه التغييرات. وبما أنَّ الحمل يزيد المرأة بريقاً وجاذبيَّة فهي تبحث عن العطور المريحة، لكن ربما تسيء الاختيار، فهناك بعض العطور التي تقلق راحتها وتجعلها تشعر بالانفعال، وربما تسبب لها الصداع.

وتنصح عاصم بالابتعاد عن العطور المفضلة والمحبَّبة لديك قبل فترة الحمل؛ لأنَّ الأغلبيَّة في فترة الحمل تكره عطرها المفضل.



الروائح أثناء الحمل:

الفل زيوت عطريَّة آمنة وفوائده متعدِّدة، ونبدأ بفوائده العلاجيَّة:

ـ زهوره تستخدم في حالات الاحتقان.

ـ أوراقه تستخدم كمادات، وتخلط مع الزبادي والعسل؛ لخفض درجات الحرارة.

ـ جذوره تستخدم لآلام العين والرأس.

ـ دهن الفل يناسب البشرة الحساسة.

ـ زيوته تستخدم لمعالجة التهاب المفاصل والنقرس والإمساك.

- له تأثير فعَّال على الراحة النفسيَّة.

- يصنع من الفل ومشتقاته كثير من المستحضرات والمراهم والكريمات.

كما يمكن استخدامه علاجياً بطرق متعدِّدة منها: المغلي، المنقوع، المستحضر السائل، المحلول، الدهن العطري، الكمادات.



الخزامى

يعزز مشاعر الاسترخاء والهدوء، ويساعد على توازن الهورمونات، ويمكن أن يقلل من الآلام خلال فترة الحمل.

المسك الأبيض

وهو مسك ذو رائحة عطريَّة رائعة؛ يستخدم لتعطير الجسم والملابس؛ حيث يمكن مسحه تحت الإبط وأماكن النبض كخلف الأذن والأكواع ومعصم اليد.

الكافور

يقوي جهاز المناعة أثناء الحمل؛ بسبب الضغط الزائد على جسمك. كما أنَّه مطهر، ومضاد للفيروسات، والالتهابات.

البابونج

يخفف آلام الصداع والعضلات.

خشب الصندل

زيوته تساعدك على الاسترخاء، وهو مهدئ ومضاد للاكتئاب، خاصة بعد الولادة.

البتشول

يزيد وظيفة الإدراك، ويساعدك على مواصلة التفكير بوضوح.

السرو

يجب ألا يستخدم إلا بعد الثلث الثاني من الحمل، وهو يخفف الأوجاع والآلام، وكذلك تورم الكاحلين والدوالي في فترة الحمل.

البرتقال

يشعرك بالفرح ومكافحة كآبة الحمل.