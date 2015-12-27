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محافظ الجيزة: تسرب الغاز هو التصور المبدئي لحادث انفجار فيصل

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محافظ الجيزة: تسرب الغاز هو التصور المبدئي لحادث انفجار فيصل محافظ الجيزة: تسرب الغاز هو التصور المبدئي لحادث انفجار فيصل

 

محمد كمال الدالي

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن التصور المبدئي لحادث فيصل اليوم، يشير إلى تسرب الغاز الطبيعي في شقة من عقار سكني، مما أدى إلى حدوث الانفجار.

وأكد الدالي، أنه سيتم التأكد من ذلك بعد انتهاء الفحص النهائي للبحث الجنائي، وتم إتخاذ الأجراءات وفصل الغاز و الكهرباء والمياه عن العقار الذي شهد الحادث، بالإضافة إلة إخلائه من ساكنيه.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم إزالة العقار لاستحاله ترميمه واصلاحه، وسيتم تسكين مواطنين العقار اليوم الـ 6 أسر المقيمين الفعليين به، من الـ 11 حدة سكنية بالعقار، ويتضمن العقار محل كوافير وعيادة و 11 وحدة سكنية و حارس العقار وأسرته سيتم تسكينهم الآن.

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