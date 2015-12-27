توقف حركة القطارات بخط "القاهرة-الإسكندرية" عند كفر الدوار بسبب فرامل الهواء

توقفت منذ قليل حركة القطارات بخط سكك حديد القاهرة الإسكندرية إثر قيام مجهولين بشد فرامل الهواء بالقطار رقم 3184 القادم من الإسكندرية بالقرب من محطة كفر الدوار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة الى مكان الاحداث فى محاولة منها للسيطرة على الأوضاع وإعادة تشغيل حركة القطارات مرة أخرى.

وجارى تحرير محضر بالواقعة وتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة مدى تورط الجماعات الإرهابية فيه.

يذكر أن مجهولين قاموا اليوم، الأحد، بقطع طريق السكك الحديدية القاهرة الإسكندرية فى المسافة بين مركزى أبو حمص وكفر الدوار بالبحيرة، ووضعوا متاريس وقطع اشجار على القضبان مما أدى توقف حركة القطارات على الخط ونزول عدد من الركاب فى محاولة لإزاحة المتاريس من أجل استمرار رحلتهم.