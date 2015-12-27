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بالصور.. عدد من المواطنين يتجمهرون أمام محافظة الشرقية للمطالبة بعودة المحافظ المقال

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بالصور.. عدد من المواطنين يتجمهرون أمام محافظة الشرقية للمطالبة بعودة المحافظ المقال بالصور.. عدد من المواطنين يتجمهرون أمام محافظة الشرقية للمطالبة بعودة المحافظ المقال
تجمع عدد من الأهالى أمام ديوان عام محافظة الشرقية، اليوم الأحد، للمطالبة بعودة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية المقال.

وقال عبد العزيز عبد الفتاح، أحد المتجمهرين، إنه معترض على قرار تغيير محافظ الشرقية لأنه شخصية محترمة، ويعمل بشكل ميدانى، ومجتهد وحارب الفساد فى كل مكان، وأقال عددًا من المفسدين.

وأضاف محمد طارق البلاط، من قرية طحا المرج مركز ديرب نجم، أنه لن يبرح هو ومن معه أماكنهم إلا بعد عودة المحافظ رضا عبد السلام لأنه حارب الدروس الخصوصية، ودخل المستشفيات وأقال أطباء، ونريده أن يظل محافظًا لنا، وتساءل لماذا تمت إقالة المحافظ؟

وأعلن الجميع انهم لن يسمحوا لأى محافظ سواه بالدخول للمحافظة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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