تأكد غياب عاشور عن مواجهة أسوان

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي غياب حسام عاشور لاعب وسط الفريق عن مواجهة أسوان بسبب الإصابة.

الأهلي تعادل أمام وادي دجلة 0-0 في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

لقاء شهد سقوط حسام عاشور مصابا قبل أن يغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وكشف خالد محمود للصحفيين عن صعوبة لحاق عاشور بسبب كدمة في العضلة الأمامية ويحتاج إلى التأهيل مما يؤكد غيابه عن مواجهة أسوان.

ويواجه الأهلي يوم الثلاثاء أسوان في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وسيفقد الأهلي جهود صالح جمعة للطرد إلى جانب حسام عاشور للإصابة مما يعطي الفرصة لتواجد الشاب أحمد حمدي في المباراة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات. بينما يأتي أسوان في المركز الـ14 تحت قيادة عماد النحاس بـ8 نقاط بعد 10 مباريات.