أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تأكد غياب عاشور عن مواجهة أسوان

Google+ Print
تأكد غياب عاشور عن مواجهة أسوان تأكد غياب عاشور عن مواجهة أسوان

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي غياب حسام عاشور لاعب وسط الفريق عن مواجهة أسوان بسبب الإصابة.

الأهلي تعادل أمام وادي دجلة 0-0 في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

لقاء شهد سقوط حسام عاشور مصابا قبل أن يغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وكشف خالد محمود للصحفيين عن صعوبة لحاق عاشور بسبب كدمة في العضلة الأمامية ويحتاج إلى التأهيل مما يؤكد غيابه عن مواجهة أسوان.

ويواجه الأهلي يوم الثلاثاء أسوان في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وسيفقد الأهلي جهود صالح جمعة للطرد إلى جانب حسام عاشور للإصابة مما يعطي الفرصة لتواجد الشاب أحمد حمدي في المباراة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات. بينما يأتي أسوان في المركز الـ14 تحت قيادة عماد النحاس بـ8 نقاط بعد 10 مباريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع