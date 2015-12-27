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المستشار الإعلامي للأهلي يشرح لـ في الجول: هل نحتاج والزمالك لانتخابات في مايو؟

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المستشار الإعلامي للأهلي يشرح لـ في الجول: هل نحتاج والزمالك لانتخابات في مايو؟ المستشار الإعلامي للأهلي يشرح لـ في الجول: هل نحتاج والزمالك لانتخابات في مايو؟

أوضح حامد عز الدين المستشار الإعلامي لنادي الأهلي موقف ناديه، من حكم المحكمة بحل مجلس الأهلي لخطأ في إجراءات الانتخابات.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما اليوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي والتي أسفرت عن فوز المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر على منافسه إبراهيم المعلم في 29 مارس 2014، وبالتالي حل مجلس الإدارة الحالي.

حامد عز الدين قال في تصريحات لـ FilGoal.com: "نحتاج لتفسير الحكم أولا، فرافع الدعوى لم يختصم المجلس الحالي، وإنما اختصم وزارة الرياضة والمجلس السابق برئاسة حسن حمدي".

وكل ما يلي على لسان حامد عز الدين أيضا

"المحكمة نظرت الدعوى على مدار شهور وطلبت مستندات وأدلة تظهر وجود خلل أدى لبطلان العملية الانتخابية، ولكنها لم تقل أن حل المجس الحالي أمرا حتميا".

"المحاكم لا يمكنها أن تحل مجالس إدارات انتخبتها جمعيات عمومية، وغدا سنتوجة لمجلس الدولة لإصدار استشكال ونصدر طعنا على الحكم".

"الهدف من الاستشكال هو إيقاف تنفيذ الحكم بطبيعة الحال، وفي المضمون هو طعن أيضا عليه، حتى تصبح وزارة الرياضة معترفة بمجلس إدارة الأهلي لحين يتم الفصل في الطعن".

مشكلة قانونية

"الحكم سيمثل مشكلة قانونية للأندية المصرية، فقوانين ولوائح انتخابات الأندية كانت مجمدة، حين تم فتح باب الترضح لانتخابات الأندية كلها".

عز الدين أضاف "132 ناديا منهم الأهلي والزمالك، كلهم سعانون إذن من نفس المشكلة، فاللجنة الأولمبية أخطرت أن قوانينها غير مطابقة للوائح اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي فكل ما ينتج عنها باطلا".

وأتبع "الدولة وسطت حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، كي ينقل وجهة نظر مصر إلى اللجنة الدولية وأكد لهم أن ظروف البلاد الحالية لا تسمح بتأجيل الانتخابات، وعليه حصلت مصر على استثناء وأتممنا الانتخابات في كل الأندية".

انتخابات في الأهلي والزمالك

"القانون الجديد في الرياضة تم وضعه بالفعل في أخر جلسات حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق وتم إرساله إلى مجلس الدولة".

"مجلس الدولة أرسلته إلى وزارة الرياضة لوضع أخر التعديلات، ووزارة الرياضة أقرت التعديلات وأرسلته إلى الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، والتي ستدخله إلى البرلمان في أولى جلساته بداية شهر يناير المقبل".

"اللجنة التشريعية ولجنة الشباب والرياضة للبرلمان ستعتمدان القانون في جلسة عامة، وسيستغرق هذا الأمر قرابة الشهر".

عز الدين أتم "انتخابات الأندية بموجب هذا القانون الجديد ستكون باطلة، وبالتالي فستدي الجمعيات العمومية لانتخابات جديدة خلال 45 يوما، وهذا يعني أن شهر مايو المقبل سيشهد انخابات جديدة في الأهلي والزمالك".

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