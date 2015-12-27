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حمودي لشيكابالا: مرحبا برجوعك يا صاحب الرقم ' 10 '

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حمودي لشيكابالا: مرحبا برجوعك يا صاحب الرقم ' 10 ' حمودي لشيكابالا: مرحبا برجوعك يا صاحب الرقم ' 10 '

رحب أحمد حمودي صانع ألعاب نادي الزمالك بالنجم العائد لصفوف الفريق من جديد، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وأتم الزمالك إجراءات إنهاء فتر إعارة شيكابالا إلى نادي الإسماعيلي، وتقرر أن يعود اللاعب للزمالك بداية من شهر يناير المقبل.

رسميا.. شيكابالا يعود للزمالك

أحمد حمودي لاعب الفريق الأبيض والمعار من صفوف نادي بازل السويسري، رحب بعودة شيكابالا عبر حسابه على "تويتر"، فوضع صورة لشيكابالا مع الزمالك، وكتب عليها: "مرحب بعودتك يا شيكابالا (10)".

ورغم أن حمودي يرتدي الرقم 10 حاليا مع الزمالك، إلا أن يبدون أنه يلمح للتنازل عن الرقم لصاحبه القديم في النادي، شيكابالا.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بتروجيت، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري، يوم الإثنين المقبل على ملعب السويس.

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