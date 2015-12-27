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الأهلي لـ في الجول: لن نتحدث مجددا عن صعوبة بتروسبورت.. وسنفوز بالدوري

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الأهلي لـ في الجول: لن نتحدث مجددا عن صعوبة بتروسبورت.. وسنفوز بالدوري الأهلي لـ في الجول: لن نتحدث مجددا عن صعوبة بتروسبورت.. وسنفوز بالدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه يرحب بمواجهة أي فريق في أي ملعب وإنه "لن يتحدث مجددا عن صعوبة اللعب في ملعب بترو سبورت".

وطلب الأهلي أكثر من مرة نقل مبارياته من استاد بتروسبورت إلا أن الموافقات الأمنية حالت دون ذلك قبل أن يتلقى الموافقة على اللعب في برج العرب.

وكان الأهلي يخوض مبارياته على استاد القاهرة الموسم الماضي إلى أن قررت الجهات الأمنية استبعاد الملعب مثله مثل الدفاع الجوي عقب فاجعة لقاء إنبي والزمالك.

وعن اللعب في برج العرب قال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "اللعب على ملعب برج العرب أصبح أمرا واقعيا".

وأوضح "وذلك بعد رفض استاد القاهرة استضافة المباريات".

وأكمل حديثه قائلا: "لم يعد لدينا خيارات أخرى. هذا تحدي كبير لنا ورغم ذلك سنفوز بالدوري".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "لن أتحدث مجددا عن صعوبة اللعب في بتروسبورت ونرحب بمواجهة أي فريق في أي ملعب".

وخرج عبد العزيز عبد الشافي زيزو مدير قطاع الكرة ليتحدث في مؤتمر صحفي عن أزمة ملعب الأهلي. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات. ويستعد لمواجهة أسوان يوم الثلاثاء في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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